António Maio e Nuno Guilherme brilharam em Góis

António Maio e Nuno Matias Guilherme foram os grandes vencedores da segunda prova do Campeonato Nacional de Rally Raid AJP, que no fim de semana se disputou em Góis.

O evento, organizado pelo Góis Moto Clube nos concelhos de Arganil, Góis, Oleiros e Pampilhosa da Serra decorreu mais de 350 quilómetros.

A chuva marcou um evento em que Maio foi mais forte do que a concorrência nas motos, batendo Mário Patrão e Fausto Mota por uma diferença inferior a dez minutos, com Bruno Santos e Bruno Borrego a completarem o top cinco.

Fausto Mota foi o mais rápido no segundo dia, cumprindo os 120 quilómetros do percurso em menos de 23 segundos que António Maio, com Mário Patrão a ser desta vez o terceiro melhor, na frente de Bruno Santos e Bruno Borrego.

Mas Maio manteve a liderança da classificação geral, impondo-se na prova com pouco mais de cinco minutos de vantagem sobre Patrão, com o último lugar do pódio a ficar para Mota.

Nos SSV Nuno Matias Guilherme e Susana Anastácio venceram, com mais de 20 minutos de vantagem sobre David Rodrigues e Cláudia Ramos. Rui Farinha e Rui Pita completaram o pódio.

Já o espanhol Angel Muiño foi o vencedor nas Moto4 e Rui Matias impôs-se na classe de Promoção, sendo que a terceira prova do Campeonato Nacional de Rally Raid AJP se disputará a 23 e 24 de novembro em Marco de Canaveses.