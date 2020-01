Motociclismo António Maio com excelente arranque na Arábia Saudita Por

António Maio realizou um excelente início de prova no 42º Rali Dakar, que hoje se começou a disputar na Arábia Saudita.

O piloto português da Yamaha foi o 22º da classificação geral da competição das motos e o segundo na categoria G2 – a destinada aos concorrentes que não fazem da lista de elite da prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial.

Foram 752 quilómetros onde António Maio mostrou mais uma vez a sua fibra de campeão, apesar das dificuldades que a tirada reservava. “Foi uma etapa muito variada com muita pedra, por isso apanhei também muito pó”, observou o alentejano à chegada a Al Wajh, onde se concluiu este primeiro dia de prova.

António Maio está contente com este seu desempenho, sobretudo devido aos obstáculos encontrados: “O resultado é bom e estou satisfeito com este arranque. O que mais me custou foi fazer os quase 500 quilómetros de ligação no final da especial. A mota está impecável e o Bruno está agora a revê-la para a etapa de amanhã”.

Amanhã disputa-se a segunda etapa do Dakar 2020 que se cumpre entre Al Wajh e Neom e conta com um setor seletivo composto por 367km. Trata-se de um dia tecnicamente acessível, mas é aqui que se começa a perceber o que torna a navegação na Arábia Saudita particularmente difícil e desafiante.

Para Motos e Quad esta é a primeira parte da etapa ‘Super Maratona’ onde apenas serão concedidos 10 minutos para reparação e manutenção na chegada ao acampamento em Neom.

Em baixo a descrição deste primeiro dia pela voz do próprio António Maio.