António Costa quer entregar programa do seu executivo no parlamento já no sábado

O secretário-geral do PS anunciou hoje que está preparado para entregar no sábado, no parlamento, o programa do XXII Governo Constitucional, o que permite agendar o seu debate em plenário para 30 e 31 de outubro.

Este calendário foi transmitido por António Costa no final de uma reunião de uma hora do Grupo Parlamentar do PS, durante a qual foram confirmadas as decisões de candidatar Ferro Rodrigues à presidência da Assembleia da República, de Edite Estrela para “vice” do parlamento e de Ana Catarina Mendes para a liderança da bancada socialista.

O programa do XXII Governo Constitucional será aprovado no sábado, no primeiro Conselho de Ministros, que terá lugar poucas horas depois de o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dar posse ao segundo executivo liderado por António Costa.

Aprovado o programa de Governo em Conselho de Ministros, o documento será imediatamente enviado por via eletrónica para a Assembleia da República.