André Ventura vai apresentar a demissão do Chega

Deputado reage a críticas internas do partido e, segundo avança o Observador, vai apresentar a demissão do Chega e convocar eleições para setembro.

André Ventura decidiu apresentar a demissão do partido que lidera, depois de surgirem críticas internas, em virtude da abstenção na votação do Estado de Emergência.

A notícia é avançada neste sábado pelo jornal Observador, que cita fonte do Chega. Em causa está o facto de o partido ter sido “o primeiro a defender a declaração do Estado de Emergência”, em virtude da pandemia do novo coronavírus.

Elementos daquela fonte partidária entendem que Ventura “foi intransigente quando optou pela abstenção só porque tinha reservas quanto à ideia de libertação de reclusos”, cita o Observador.

De acordo com aquela fonte, o deputado tem sido alvo de diversas críticas internas, que suscitaram cisões no partido.

Para clarificar a sua posição, André Ventura vai apresentar a demissão de líder, sendo que, na próxima semana, fará a comunicação oficial. As eleições deverão ocorrer em setembro.