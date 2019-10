Motores André Cabeças vence Rali de Paredes e sagra-se campeão a norte Por

André Cabeças, acompanhado por Iberino Santos, foi o vencedor do Rali de Paredes, que este fim de semana encerrou o Campeonato Norte de Ralis. Ainda que João Barros tenha ganho a prova em termos absolutos.

Com este êxito na prova do CAMI Motorsport a dupla do Mitsubishi Lancer Evo IX sagrou-se desde já campeã, ainda que o êxito não tenha sido fácil, pois Cabeças teve oposição.

A dificultar a tarefa do piloto lisboeta estiveram Luís Delgado e André Carvalho, dois ex-campeões regionais, que a bordo do pequeno e endiabrado Citroën C2 S1600 se revelaram particularmente rápido no asfalto das especiais do rali paredense.

O piloto de Chaves liderou mesmo a prova até à quarta especial, altura em que não evitou uma saída de estrada, fruto das estradas escorregadio e das estradas molhadas, como resultado das alterações climatéricas registadas ao longo do evento.

Se André Cabeças foi o vencedor ao nível do Campeonato Norte de Ralis, somando cinco vitórias em sete provas, João Barros impôs-se em termos absolutos e na categoria X5. A correr em casa o piloto de Paredes, mais uma vez acompanhado por António Costa, impôs os argumentos do seu Skoda Fabia R5.

Em termos de ‘Regional’ Norte, os segundos classificados foram Lucas Simões e Simplício Gonçalves, também em Mitsubishi Evo IX, enquanto Paulo Mendes e Pedro Alves, em Peugeot 208 VTI, foram os melhores das duas rodas motrizes e subiram ao último lugar do pódio.

Na Copa 106 Rafael e António Pereira venceram o rali e o troféu.