Motores Carlos Gonçalves faz “balanço positivo” do Rali de Paredes Por

Carlos e Afonso Gonçalves tiveram uma atuação meritória no Rali de Paredes, derradeira prova do Campeonato Norte de Ralis, alcançando a segunda posição na categoria X1-9.

A dupla do Peugeot 106 do Team MMA alcançou os objetivos a que se propunha na prova organizada pelo CAMI Motorsport, ainda que as condições climatéricas não tenham facilitado a tarefa da equipa.

Foto: Digital Racing Photos

“É um balanço positivo, porque conseguimos terminar sem problema algum uma prova muito difícil. E a razão para toda esta dificuldade prende-se com as adversas condições atmosféricas, e depois porque não dispúnhamos de pneus de chuva e fizemos o rali com ‘slicks’. E isso logicamente que nos trouxe dificuldades para segurar o carro na estrada, começa por referir Carlos Gonçalves.

O piloto confessa que ainda apanhou “alguns sustos”. E observa: “Nos primeiros troços com poças de água, para não não entrar ‘em aventuras’ tive de ‘levantar o pé. Na fase final conseguimos recuperar, pois parou de chover e o piso começou a secar. E aí pudemos ‘vingar’ um pouco tendo terminado em 20º na classificação geral e em segundo na categoria X 1-9”.

“Depois de tudo que passamos o mais importante foi termos terminado a prova sem qualquer problema. Agora é começar a revisão ao Peugeot 106 com vista à época de 2020”, acrescenta Carlos Gonçalves.