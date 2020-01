André Almeida está de volta aos convocados do Benfica

O lateral André Almeida regressou hoje aos convocados do Benfica, integrando a lista do treinador Bruno Lage para a visita deste sábado ao Vitória de Guimarães, em encontro da 15.ª jornada da I Liga de futebol.

Na convocatória revelada no site oficial do clube da Luz figuram 19 jogadores, mais um do que na lista formulada para o desafio da jornada anterior, que culminou numa vitória por 4-0 sobre o Famalicão, no Estádio da Luz, em 14 de dezembro.

O Benfica ainda jogaria posteriormente com Sporting de Braga (2-1) e Vitória de Setúbal (2-2), mas em partidas referentes à Taça de Portugal e Taça da Liga, respetivamente.

Face ao embate com os famalicenses saem os defesas Nuno Tavares e Jardel e o extremo Jota, entrando para o leque de opções do técnico os nomes dos médios Florentino Luís e Gedson Fernandes e do avançado Raúl de Tomás, além do já citado André Almeida.

O jogo da 15.ª jornada da I Liga entre o líder Benfica, com 39 pontos, e o Vitória de Guimarães, quinto classificado, com 21, está agendado para este sábado, às 20:30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Lista de 19 convocados:

– Guarda-redes: Ivan Zlobin e Vlachodimos.

– Defesas: Tomás Tavares, Ferro, Grimaldo, Rúben Dias e André Almeida.

– Médios: Chiquinho, Gedson Fernandes, Florentino, Taarabt, Pizzi, Gabriel, Samaris, Cervi e Caio Lucas.

– Avançados: Raúl de Tomás, Seferovic e Vinícius.