Nas Notícias Ambulâncias a circular sem licença por “birra entre IMT e INEM”, queixa-se bombeiros Por

Os bombeiros de Vila Franca de Xira estão a circular com ambulâncias sem licença por causa de “uma birra entre o IMT e o INEM”, acusa o presidente da direção da referida Associação Humanitária, Vítor Batalha. Outra corporação vive em situação semelhante e tem veículos de emergência parados.

A direção dos bombeiros voluntários de Vila Franca de Xira assume que tem as viaturas a circular no socorro e culpa uma “birra” entre o INEM e o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

Já o comandante desta associação confirma que as viaturas “andam a fazer o serviço assim, andam sem licença”.

Citado pelo Jornal de Notícias (JN), o presidente da direção dos bombeiros de Vila Franca de Xira fala em algo que “é muito caricato” e que “nem num país do terceiro mundo”.

Os bombeiros de Alcoentre passam uma situação semelhante.

Em causa estão, supostamente, a localização dos balizadores laranja (IMT considera que devem existir apenas dois e o INEM entende que são precisos quatro à frente e dois laterais).

Depois o peso das ambulâncias também ‘pesa’ nesta situação e o IMT confirma, embora os bombeiros lembrem que as viaturas acabam por passar o limite do peso por causa do material que transportam (macas, botijas de oxigénio).

“Na primeira inspeção o peso dos veículos não cumpria as regras relativas ao peso bruto”, explicou o IMT ao JN, salientando ainda que “a questão do peso pode potencialmente interferir com a segurança do veículo em circulação”.

O IMT comenta ainda ao JN que está a avaliar as situações e pretende dar uma resposta “célere” para estes casos.