Amanda Palmer e Lisa Gerrard no Theatro Circo este ano

O Theatro Circo, em Braga, vai receber até ao final do ano as artistas Amanda Palmer, Lisa Gerrard com o Mistério das Vozes Búlgaras e Sophie Auster, anunciou hoje aquela sala.

Em comunicado, o Theatro Circo atribui o maior destaque ao concerto da cantora e membro de Dresden Dolls Amanda Palmer, no dia 24 de novembro, tratando-se de uma data única na Península Ibérica.

No dia 06 de junho, depois de atuar em Lisboa e no Porto, o coletivo Mistério das Vozes Búlgaras sobe ao palco do Theatro Circo acompanhado pela cantora dos Dead Can Dance, Lisa Gerrard, com quem já gravou o álbum “BooCheeMish”.

“Em palco estarão 20 cantoras, seis músicos e a icónica cantora australiana”, adiantou a sala bracarense.

Também este ano, no dia 21 de maio, estreia-se em Portugal a cantora e compositora Sophie Auster, que vai apresentar o disco “Next Time”, lançado este ano e produzido por Tore Johansson.

Sobre Amanda Palmer, o Theatro Circo sublinha que a artista é “cantora, compositora, dramaturga, pianista, autora, diretora, e entusiasta do ukulele que, simultaneamente, abraça e explode estruturas tradicionais de música, teatro e arte”.

Palmer “ganhou proeminência como metade da dupla de cabarés punk de Boston, The Dresden Dolls, que recebeu aplausos globais pela sua criação criativa e pela ampla teatralidade”, preparando-se para lançar um novo disco a solo intitulado “There Will Be No Intermission”.