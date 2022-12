Insólito Casal quase cai ao rio em Braga por causa do GPS Por

O GPS é uma ferramenta muito útil para milhões de condutores que assim conseguem chegar aos destinos desejados com indicações dadas pela máquina.

Mas é sabido que nada é infalível e no caso que aqui se relata não é propriamente uma falha da máquina. Simplesmente, para que o resultado seja o apropriado, nada melhor que unir as capacidades do GPS à visão humana.

A história passou-se em Braga com um casal de Barcelos que circulava por Panóias, na zonha minhota, mas como não conhecia o caminho, o casal acabou por se socorrer das ajudas do GPS.

Porém, o GPS encaminhou este casal por um caminho que normalmente até permite a passagem mas, em face das fortes chuvadas dos últimos dias, acabou por ser inundado pelas águias do rio Torto.

GPS encaminhou para um caminho alagado pelas águas do rio

A dado momento, o casal viu que a sua viatura ficou atolada em lama, começando a descair para uma zona que terminava no rio.

O casal acionou a ajuda dos Bombeiros de Braga que rapidamente chegaram ao local e salvaram o casal de uma queda às águas do rio Torto.

“O veículo dada a zona envolvente estar muito deteriorada assim como risco de danificar-lo ainda mais, foi rebocado por veículo da companhia de seguros”, explicam os bombeiros bracarenses.

Os soldados da paz de Braga fazem saber, em nota publicada, que os ocupantes estavam “retidos em caminho com bastante lama, onde o mesmo terminava junto do Rio Torto.”

Os bombeiros de Braga explicam que tiveram de realizar manobras de “desempanagem” para colocar o veículo pronto a ser rebocado.

O casal não ganhou para o susto e, de uma próxima vez, provavelmente, já não vão confiar a 100 por cento nas indicações do GPS.