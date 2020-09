Motores Boxes traem piloto Álvaro Parente Por

Álvaro Parente terminou a sexta ronda do IMSA SportsCar Championship, que se realizou no Mid-Ohio Sports Car Course, no sexto lugar, depois de uma prova marcada por inúmeras situações de Safety-Car.

O fim-de-semana começou de forma positiva para o português, com o Acura NSX GT3 que divide com Misha Goikhberg a apresentar um bom nível de performances, o que dava a esperança num bom resultado na corrida.

A qualificação da manhã de domingo reforçava essas esperanças, com o piloto canadiano a assegurar o terceiro posto, a sua melhor prestação deste ano numa sessão que define a grelha de partida.

Misha Goikhberg arrancou bem para a corrida de duas horas e quarenta minutos, mantendo o terceiro posto, onde rodou ao longo de todo o seu torno de condução. Contudo, aquando da paragem nas boxes para troca de pilotos, sem indicação do local onde parar, imobilizou o seu carro antes da sua “pit-box”, tendo isso contribuído para que toda a operação tivesse demorado mais que o suposto.

Quando regressou à pista, Álvaro Parente estava apenas no nono lugar, distante da luta pelos lugares do pódio. O português ainda recuperou, mas no final cruzava a linha de meta na sexta posição.

“O carro estava bom, mas tivemos azar na paragem nas boxes e perdemos muito tempo e a possibilidade de lutarmos pelo pódio, que estava perfeitamente ao nosso alcance. No final, a equipa pediu-me para ceder o lugar ao outro carro da nossa estrutura, que está a lutar pelo título, e eu deixei passar, porque os interesses da equipa e da Acura são importantes. No fundo, o pódio já nos tinha escapado antes”, afirmou o piloto do Porto.

A passagem por Mid-Ohio teve, no entanto, o condão de permitir à Heinrich Racing encontrar uma afinação de base mais eficaz, o que abre boas perspectivas para a restante temporada.

“Temos tido alguns problemas com o comportamento do nosso carro, que se tem mostrado bastante difícil, mas aqui conseguimos dar um passo em frente e estivemos mais competitivos. Espero que nas restantes provas possamos continuar com estas prestações para podermos conquistar os resultados que estão ao nosso alcance”, sublinhou Álvaro Parente.

A próxima ronda do IMSA SportsCar Championship realiza-se a prova de Petit Le Mans, em Road Atlanta, Estados Unidos da América, a 17 de Outubro.