Álvaro Parente conquista pódio em Laguna Seca

Álvaro Parente conquistou um merecido pódio na ronda de Laguna Seca, Estados Unidos da América, da temporada deste ano do IMSA SportsCar Championship, após uma prova irrepreensível.

O seu colega de equipa, Misha Goikhberg, garantiu o quarto posto na grelha de partida, a sua melhor qualificação da temporada, e no arranque conseguiu passar para terceiro, o que abria boas perspetivas para a restante corrida.

Ao longo do seu turno, o canadiano manteve a sua posição, apesar das questões de pneus pelas quais todos os pilotos passavam.

Na troca de pilotos o Acura NSX GT3 número cinquenta e sete da Heinricher Racing manteve a sua posição e Álvaro Parente passou a gerir os pneus, mas a revelar-se um dos mais rápidos em pista, o que lhe permitiu aproximar-se gradualmente dos dois primeiros.

O esforço do português seria ajudado por uma situação de Safety-Car já perto do final da bandeira de xadrez, que reagrupou todo o pelotão. Álvaro Parente tudo tentou para superar o seu adversário, mas este defendeu-se muito bem, tendo o piloto do Porto cruzado a meta num bom terceiro lugar.

“Este é um bom resultado, mas fiquei desapontado por não ter conseguido ultrapassar o BMW. Ele defendeu-se muito bem, é preciso dizê-lo, e foi-me impossível lançar um ataque sem que acabássemos os dois fora de pista. Mas foi uma boa corrida, finalmente, o carro estava mais próximo daquilo pretendíamos e isso permitiu-nos atacar ao longo de toda a prova”, afirmou Álvaro Parente.

O português considera que este resultado é uma recompensa por todo o trabalho realizado ao longo de uma época que se mostrou extremamente desafiante. “Tem sido uma temporada difícil, com diversas contrariedades e dificuldades em afinar o carro como desejávamos, mas nunca baixámos os braços e temos vindo a procurar todas as possibilidades para podermos ser competitivos. Este terceiro lugar é o resultado de um grande esforço de todos”, frisou Álvaro Parente.

No dia 15 de novembro Álvaro Parente regressa às pistas, desta feita para disputar os 1000 Km de Paul Ricard, prova da GT World Challenge Europe Endurance Cup.