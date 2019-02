Fórmula 1 Alfa Romeo Sauber já rodou em Fiorano Por

O novo monolugar de Fórmula 1 da Alfa Romeo Sauber já realizou os primeiros quilómetros na pista de Fiorano (Itália).

Kimi Raikkonen esteve aos comandos do novo monoposto, que o finlandês e também Antonio Giovinazzi vão tripular no Campeonato do Mundo de 2019.

Tudo indica que se tratou mais de um dia de filmagens para a equipa liderada por Fréderic Vasseur do que propriamente um ‘shakedown’, sendo que permitiu também divulgar as formas do novo carro, ficando por saber se a decoração evocativa do dia de São Valentim se vai manter para a nova época.