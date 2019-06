Fórmula 1 Alfa Romeo chama Marcus Ericsson para testes Por

Marcus Ericsson vai voltar a sentar-se aos comandos de um Fórmula 1 ao participar nos testes para os pneus da Pirelli para 2020 que terá lugar na próxima semana no Red Bull Ring (Áustria).

O ensaio é um dos organizados pelo fabricante italiano de pneus, que permite a todas as equipas desempenharem um papel no desenvolvimento da construção e compostos das borrachas a utilizar na disciplina ‘rainha’ do automobilismo na época seguinte, e que tem lugar numa série de circuitos.

Marcus Ericsson guiou para a Sauber – antecessora da Alfa Romeo – entre 2015 e 2018, e em setembro foi anunciado como ‘embaixador’ da marca e terceiro piloto da equipa, deixando-se bem claro que não iria correr pela formação suíça em 2019.

O sueco decidiu então competir na IndyCar, onde assinou contrato com a Schimdt Peterson Motorsports, ocupando atualmente a 15ª posição no campeonato e apresentando um segundo lugar em Detroit como melhor resultado.

Ericsson pode viajar para a Áustria para participar no teste porque há uma pausa de dois fins de semana no calendário da IndyCar Series, entre a prova de Road America, domingo passado, e a próxima corrida, Toronto a 14 de julho.