Motociclismo Alex Rins ‘à imagem’ de Kevin Schwantz Por

A opinião é de Sylvain Guintoli, para quem o espanhol da Suzuki, vencedor do Grande Prémio das Américas de MotoGP, lhe faz lembrar Kevin Schwantz.

Segundo o francês – piloto de testes da Suzuki – o primeiro triunfo de Rins na categoria ‘rainha’ do motociclismo mundial foi uma espécie de ‘pedrada no charco’, face ao domínio insolente de Marc Marquez na disciplina.

Em declarações ao site oficial do campeonato, Guintoli destaca não só o trabalho do piloto espanhol mas também o da equipa Suzuki: “Ao longo das voltas manteve um ritmo muito bom, a moto estava tão bem equilibrada e parecia passarem bem nas lombas. Sabíamos que a primeira vitória se aproximava, porque durante alguns meses o potencial estava lá. Mas neste circuito (Austin) foi um pouco inesperado. No final foi uma boa surpresa e um alívio para toda a equipa”.

O francês considera que no Circuito das Américas que fez a diferença para o êxito foi o próprio Alex Rins, “pela forma exemplar como correu”, pois era evidente “que estava totalmente confiante com a sua moto”, reiterando mais uma vez que foi o resultado tanto do piloto como da equipa.

Sylvain Guintoli destaca que a Suzuki “respondeu muito bem em Austin, apesar do desgaste dos pneus”, sublinhando o comportamento da moto a meio das curvas, bem como o estilo de condução de Rins: “Alex lembrou-me um pouco Kevin Schwantz na forma como conduz. Ele usa bastante a frente da moto. Com as trajetórias tão justas ele entra nas curvas mesmo depressa, no limite, mas a moto continua a ter a capacidade de curvar. Às vezes Kevin guiava daquela forma. É um pouco do passado, que faz ressurgir algo do DNA da Suzuki”.