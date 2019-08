Motociclismo Miguel Oliveira atirado ao chão e Rins bate Marquez sobre a meta na Grã-Bretanha Por

O Grande Prémio da Grã-Bretanha de MotoGP foi único sob dois pontos de vista. Por um lado um final espetacular, em que Alex Rins conseguiu a sua segunda vitória na disciplina batendo Marc Marquez sobre a meta, e por outro um desfecho infeliz para Miguel Oliveira, que terminou caído no solo,

Quando Marc Marquez conseguiu a sua oitava ‘pole position’ da temporada em Silverstone estava-se longe de imaginar que ao fim de 20 voltas ainda se estivesse a discutir o vencedor da corrida de hoje. Mas foi exatamente isso que aconteceu.

O Campeão do Mundo bem podia partir na frente, Valentino Rossi bem podia arrancar de segundo, mas a prova era longa e tudo podia acontecer. E aconteceu, a começar logo pela primeira volta, quando um incidente eliminou dois potenciais candidatos à discussão das posições do pódio, quando Fabio Quartararo sofreu uma queda e ‘levou’ Andrea Dovizioso consigo.

Marquez ficou na frente da prova, mas bastante ‘marcado’ por Rossi. No entanto o espanhol da Honda e o italiano da Yamaha não ficariam sozinhos muito tempo, já que pouco depois Rins e Maverick Viñales se ‘juntaram à festa’. O piloto da Suzuki e o espanhol da Yamaha conseguiriam mesmo ultrapassar os seus adversários e adicionar mais emoção à corrida.

O líder do campeonato recuperou depois a liderança, sempre pressionado por Alex Rins, que mesmo sobre a meta desferiu o seu ataque e deixou Marc Marquez para trás, inflingindo ao Campeão do Mundo a sua derrota mais difícil de ‘encaixar’ da temporada e fazendo a Suzuki regressar às vitórias.

Mais atrás Viñales garantiu o último lugar do pódio, face a um Rossi sem argumentos para contrariar o seu companheiro de equipa, numa corrida onde também Jack Miller foi perdendo fôlego, disso se aproveitando Franco Morbidelli para terminar na quinta posição e ser o único representante da SRT Yamaha à chegada.

A equipa oficial da KTM também só teve Pol Espargaro no final, mas porque Johann Zarco derrubou a RC16 de Miguel Oliveira a 11 voltas do final, quando o piloto português era o melhor piloto da marca austríaca em prova. O francês, que sairá da KTM no final da época, também pôs termo a uma sucessão de provas sem quedas por parte de Miguel (33).

Classificação final

1º Alex Rins (Suzui) 40m12,799s

2º Marc Marquez (Honda) + 0,013s

3º Maverick Viñales (Yamaha) + 0,620s

4º Valentino Rossi (Yamaha) + 11,439s

5º Franco Morbidelli (Yamaha) + 13,109s

6º Cal Crutchlow (Honda) + 19,169s

7º Danilo Petrucci (Ducati) + 19,682s

8º Jack Miller (Ducati) + 20,318s

9º Pol Espargaro (KTM) + 21,079s

10º Andrea Iannone (Aprilia) + 25,144s