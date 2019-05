Motociclismo O gesto bonito de Alex Rins em Le Mans Por

O espanhol Alex Rins não se distinguiu no Grande Prémio de França de MotoGP pelo seu 10º lugar, mas sim pelo gesto que protagonizou no final da corrida.

Depois da morte de um comissário de pista nos treinos livres de sexta-feira, devido a um ataque cardíaco, o piloto da Suzuki resolveu homenagear a sua memória oferecendo o seu capacete à família do falecido.

Sensibilizado pela morte de Jean-Paul Plée, de 58 anos, Rins parou a sua Suzuki num dos pontos de comissários do Circuito de Le Mans e entregou o seu capacete a um grupo de colegas do comissário falecido. Um gesto simbólico, mas bonito, que é uma forma de todos os pilotos do MotoGP elogiarem o trabalho voluntário de todos os colaboradores da corrida francesa, sobretudo aqueles que passam horas junto à pista, faça sol ou faça chuva.