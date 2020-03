Motociclismo Alex Lowes bate Jonathan Rea com ‘armas’ iguais em Phillip Island Por

Alex Lowes começou da melhor forma a sua primeira temporada ao serviço da Kawasaki, ao bater o seu companheiro de equipa Jonathan Rea em Phillip Island na corrida final da primeira ronda do Campeonato do Mundo de Superbikes.

Foi o primeiro triunfo do Lowes desde o seu último êxito nas WSBK em 2018, muito valorizado pela resistência que ofereceu a Rea, o Campeão do Mundo em título.

O piloto britânico que trocou a Yamaha pela Kawasaki no período de defeso substituindo Leon Haslam, ultrapassou o seu companheiro de equipa na penúltima volta, mantendo depois atrás de si ‘Johnny’ Rea, cortando a meta com 37 milésimas de vantagem sobre o pentacampeão do Mundo.

Depois de ter ganho a corrida da Superpole, no início do dia, Rea dominou a maior parte da corrida final de 22 voltas, onde apenas por curto período de tempo perdeu a liderança para Michael Van der Mark na primeira volta.

Foi só à 10ª volta que o campeão do Mundo voltou a ser ‘incomodado’, por Loris Baz. O francês ainda trocou de posição com Rea por duas vezes, antes de alargar a trajetória na curva Stoner e ‘perder’ na luta pela liderança.

No começo da 16ª volta Alex Lowes desafiou pela primeira vez Jonathan Rea, mas o pentacampeão recuperou rapidamente, até porque o seu companheiro de equipa se envolveu num duelo com Van der Mark.

O holandês e Lowes conseguiriam aproximar-se de Rea, passando mesmo o campeão do Mundo na penúltima volta, mas este voltaria a deixar Van der Mark para trás, conseguindo seis décimas de vantagem, mas seria novamente desafiado por Alex Lowes, que desta vez conseguiu mesmo levar a melhor sobre o piloto da Kawasaki # 1.

Michael Van der Mark não conseguiria mesmo ‘segurar’ um lugar no pódio, batido na última volta por Scott Reading, da Ducati, que passou grande parte da corrida na ‘cauda’ do grupo da frente.

Loris Baz poderia ter discutido a terceira posição, mas saiu de pista em Stoner na 20ª volta, quando se tentava desenvencilhar de Toprak Reazgatlioglu, da Yamaha. Isso acabou por promover Chaz Davies, na segunda Ducati, à quinta posição, à frente do melhor representante da Honda, Alvaro Bautista.