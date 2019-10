Motociclismo Alex Lowes confirmado na Kawasaki no ‘Mundial’ de Superbikes Por

Alex Lowes deixará de fazer parte da equipa Yamaha no Campeonato do Mundo de Superbikes (WSBK) para se juntar a Jonathan Rea na Kawasaki na próxima época.

Num fim de semana onde a competição compete em San Juan (Argentina), a ‘silly season’ da WSBK parece ter começado, já que para o lugar de Lowes na Yamaha foi indicado o turco Toprak Razgatlioglu, que assim será o companheiro de Mark van der Mark na marca dos três diapasões em 2020.

Com Alex Lowes na Kawasaki é Leon Haslam que está de saída da marca japonesa, facto anunciado pela KRT no começo da semana, quase antecipando o piloto que agora vai deixar a Yamaha.

Guim Roda, da KRT, deseja boas vindas ao piloto de 27 anos, que no seu entender tem demonstrado “muito andamento e possuir uma boa experiência”. Acrescentando: “O nosso objetivo é polir Lowes e também tentar fazer com que seja um candidato ao título. E ele tem uma longa carreira pela frente”.

Alex Lowes ascendeu ao ‘Mundial’ de Superbikes depois de se sagrar campeão britânico da disciplina em 2014, com a equipa Crescent Suzuki, e alcançou a sua primeira vitória no WSBK na segunda corrida de Brno no ano passado, alcançando sete pódios esta temporada. Possui cinco pontos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa Van der Mark.

Quanto a Haslam não se sabe qual será o seu futuro, sendo que na prova de Portimão tinha garantido que tinha um contrato com a Kawasaki para 2020. Veremos se ficará na KRT ou se irá mudar para equipa Pucetti, pela qual tem competido este ano Razgatlioglu.