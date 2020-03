Motores Carvalhosa e Del Maso os melhores nos Los 80’s em Valência Por

José Carvalhosa e Pier Dal Maso foram os vencedores da segunda corrida da Carrera Los 80’s, realizada hoje em Valência.

No Circuito Ricardo Tormo o evento Racing Legends foi ainda marcado pelo facto de Carlos Brízio ter largado de último mas realizou uma incrível recuperação, levando o seu Porsche 911 3.0 RS até à terceira posição final.

Foi uma prova sem abandonos, comprovando a fiabilidade dos carros da década de 1980, mas onde dupla Carvalhosa/Dal Maso, aos comandos de um Porsche 964 RS, dominou os acontecimentos.

Jorge Cruz, em BMW 323i, largou bem da segunda posição da grelha de partida, mas desde logo teve a oposição de Paulo Vieira, num Ford Escort RS 2000, que cometeu um erro e perdeu o contacto com o segundo colocado. Depois ainda perdeu uma posição para Carlos Beltran, em Porsche 964 RS, que tinham partido do quarto posto do ‘grid’.

As necessárias paragens para troca de pilotos não fizeram José Carvalhosa perder a liderança, o mesmo sucedendo com a segunda posição de Jorge Cruz, enquanto Ricardo Pereira, que tinha rendido Paulo Vieira no Ford Escort RS 2000, conseguiu ganhar o terceiro posto a Tuco Front, que assumira o volante do Porsche 964 RS.

Carlos Brízido, que vinha num ritmo infernal, acabou por também deixar Front para trás, partindo em busca de Ricardo Pereira, acabando por ultrapassar o Ford Escort, acabando assim por garantir o último lugar do pódio.

Atrás de Carlos Beltran e Tuco Front terminaria Teo Palomo, em BMW 325i, enquanto uma penalização com passagem pelas boxes ao BMW 635i que discutia posição com o Porsche 924 Turbo de Dal Maso e Nunes, permitindo ao catalão Luis Portal, terminar na oitava posição aos comandos de um Volkswagen Golf, carro idêntico ao de Alonso e Maymo, que completaram o top dez.

A Carreira Los 80’s regressa a 23 e 14 de maio em Jarama, para a segunda ronda da competição.