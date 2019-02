Motociclismo ‘Hat-trick’ de Alvaro Bautista em Phillip Island Por

Alvaro Bautista não podia ter pedido uma melhor estreia no Campeonato do Mundo de Superbikes, já que teve um fim de semana cem por cento vitorioso na primeira jornada, disputada no circuito australiano de Phillip Island.

Depois de se ter imposto na corrida de sábado o espanhol da Ducati ‘repetiu a dose’ e impôs-se nos dois confrontos de domingo, mostrando que não ‘está para brincadeiras’ nas WSBK, depois de nove anos no MotoGP.

Na primeira corrida de hoje Bautista não foi o melhor na largada mas soube esperar pelo melhor momento para tirar partido da sua Ducari Panigale V4R e rapidamente se guindar à terceira posição numa prova que foi liderada de início pelo Campeão do Mundo Jonathan Rea.

Depois o espanhol começou a desferir o seu ataque às Kasawaki de Rea e de Leon Haslam, que dominaram a primeira fase da prova. Bautista acabaria por levar a melhor sobre os dois pilotos das motos verdes.

Jonathan Rea ofereceu desta vez mais luta ao espanhol da Ducati, que depois conseguiria afastar-se para garantir um triunfo concludente sobre os dois britânicos da Kawasaki, enquanto Alex Lowes e Michael Van der Mark completavam o top cinco nas Yamaha.

A segunda corrida do dia e terceira do fim de semana seria palco de um duelo ainda mais renhido entre Alvaro Bautista e Jonathan Rea, sendo que desta vez o espanhol quis ser o melhor também no começo da prova.

Depois foi-se afastando do Campeão do Mundo, que passou a ter de se preocupar com o seu companheiro de equipa, Leon Haslam, que na segunda Kawasaki oficial se revelou muito mais agressivo neste derradeiro confronto de Phillip Island. O duelo entre os dois durou até final, com Rea a levar a melhor sobre o Campeão Britânico de Superbikes, mas por escassas décimas de segundo.

Mais uma vez as Yamaha completaram o top cinco, mas desta vez com Michael Van der Mark a terminar à frente de Alex Lowes.