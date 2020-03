Motores Alejandro Martins “extremamente motivado” para a Baja Santiago do Cacém/Grândola Por

Alejandro Martins está “extremamente motivado” para a Baja ACP Santiago do Cacém/Grândola, segunda prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno| AM 48.

Este fim de semana o piloto aposta num bom resultado aos comandos do Mini John Cooper Works Rally da X-Raid assistido pela MRacing, e acompanhado pelo experiente José Marques.

“Estou extremamente motivado para disputar uma prova nova o que é um enorme aliciante, ainda para mais quando promete algumas características diferentes do tradicional. Por outro lado, um Campeonato recheado de excelentes máquinas e muitos bons pilotos torna-se ainda mais motivador”, assume Alenjandro Martins.

O piloto da AM | 48 aponta a objetivos no Alto Alentejo: “Quero lutar pelas primeiras posições, tenho-me preparado bem para estar à altura desse desafio e estou desejando que comece a corrida para poder usufruir do prazer de pilotar uma máquina fantástica como é o Mini que este ano tenho à minha disposição”.

A Baja TT ACP Santiago do Cacém/Grândola tem início no sábado, no concelho de Grândola, com um total de 114 km ao cronómetro, repartidos entre o prólogo (4 km), o Setor Seletivo 1 (60 km) e o Setor Seletivo 2 (50 km). No domingo, já no concelho de Santiago do Cacém, o terceiro e último Setor Seletivo tem a extensão de 140 km.