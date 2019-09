Albuquerque diz que PSD “está em condições” de formar governo com o CDS

O presidente do PSD/Madeira e cabeça de lista às eleições legislativas regionais de domingo, Miguel Albuquerque, disse hoje que o partido está em condições de formar governo “no quadro de um entendimento com o CDS”.

“Nós informámos o representante da República que temos condições, neste momento, para formar governo, tendo por base um quadro de entendimento com o CDS e, conforme afirmámos diversas vezes, os madeirenses e porto-santenses podem contar com o nosso partido para termos um governo estável e vocacionado para o desenvolvimento integral da região”, disse Miguel Albuquerque, após uma audiência com Ireneu Barreto, no Funchal.

O líder do executivo regional estima que após as eleições legislativas nacionais, agendadas para 06 de outubro, o acordo programático, depois de aprovado nos órgãos partidários, seja ratificado pelos respetivos líderes, após o que PSD e CDS-PP entrarão na fase da constituição do XIII Governo da Madeira.

“Um governo com estabilidade, que dê confiança à população e que assegure, durante quatro anos, um acordo de legislatura que, neste momento, está a ser elaborado com o CDS”, acrescentou.

Albuquerque estima que o novo Governo Regional, a anunciar “no devido tempo”, tomará posse após a entrada em funções da nova Assembleia Legislativa.

“Estamos a elaborar um acordo programático, de princípios, de cooperação partidária e parlamentar, porque é fundamental que este documento de base para uma legislatura de quatro anos seja ratificado pelos respetivos órgãos partidários, quer a Comissão Política, quer o Conselho Regional e, depois, assinado pelos dois líderes [partidários]”, explicou.

O PSD venceu as eleições legislativas regionais, mas perdeu a maioria absoluta com que sempre governou a região autónoma, obtendo 56.449 votos, o que lhe permitiu eleger 21 deputados.

O PS alcançou 51.207 votos e elegeu 19 deputados, enquanto o CDS-PP obteve 8.246 votos e elegeu três parlamentares. O mesmo número de deputados alcançou o partido Juntos pelo Povo, que reuniu 7.830 votos. A CDU obteve 2.577 votos e um deputado.

PSD e CDS-PP juntos somam 24 deputados, número necessário para uma maioria absoluta no parlamento regional, que tem um total de 47 parlamentares.

A abstenção cifrou-se em 44,40 por cento.

O edital da Assembleia de Apuramento Geral das eleições legislativas da Madeira, afixado na segunda-feira, manteve a distribuição dos mandatos.