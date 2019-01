Motores Al-Attiyah entra a ganhar no ‘Dakar’ Por

Nasser Al-Attiyag entrou a vencer no Rali Dakar 2016, ao impor-se na competição de automóveis da primeira etapa da prova, que hoje ligou Lima a Cusco.

O piloto do Qatar, que no seu Toyota Hilux Overdrive é mais uma vez acompanhado por Mathieu Baumel, gastou menos 1m59s que Carlos Sainz, o mais rápido da equipa X-Raid e dos Mini JCW Buggy de tração a duas rodas.

A terceira marca neste primeiro dia da prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial pertenceu a Przygonski, no melhor dos Mini 4All Racing 4×4, que gastou mais dois minutos do que Al-Attiyah, com Vladimir Vassiliev, no segundo Toyota Hilux, e Yazeed Al Rahji, no segundo Mini 4All Racing 4×4, fecharam o top cinco.

Stéphane Peterhansel, companheiro de Sainz no segundo Buggy JCW Mini, não foi além do sétimo tempo, enquanto Sebastien Loeb, no Peugeot 3008 DKR da PH Sport, se quedou pelo 13º registo, a 6m07s do líder.

Classificação na 1ª etapa

1º Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota) 1h01m41s

2º Carlos Sainz/Lucas Cruz (Mini) + 1m59s

3º Jakub Przygonski/Tom Colsoul (Mini) + 2m00s

4º Vladimir Vasilyev/Konstantin Zhiltsov (Toyota) + 2m18s

5º Yazeed Al Rhaji/Timo Gottschalk (Mini) + 2m28s

6º Giniel de Villers/Dirk Von Zietzewitz (Toyota) + 2m40s

7º Stephane Peterhansel/David Castera (Mini) + 2m57s

8º Bernhard Ten Brinke/Xavier Panseri (Toyota) + 3m19s

9º Harry Hunt/Wouter Rosegaar (Peugeot) + 3m25s

10º Cyril Despres/Jean-Paul Cottret (Mini) + 3m4m25s