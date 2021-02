Economia Ajuda pública à TAP terá impacto positivo “duas a três vezes superior”, promete Frasquilho Por

Miguel Frasquilho, presidente do Conselho de Administração da TAP, defendeu que a ajuda pública à TAP terá um impacto positivo na economia, até 2030, cerca de duas a três vezes superior.

“A ajuda pública estimada até 2024 terá um impacto positivo na economia cerca de duas a três vezes superior até 2030, portanto, é um impacto positivo muito forte, que se verificará em todas as vertentes”, salientou o gestor, durante a audição na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no âmbito dos requerimentos apresentados pelo PSD e pela Iniciativa Liberal.

Aos deputados, Frasquilho avisou que “a opção de deixar cair a TAP teria um custo fortíssimo para a economia” portuguesa.

“Aquilo de que a TAP necessita até 2024 e o retorno que será gerado para a economia será muitíssimo superior a esse investimento que já está a ser feito pelos portugueses”, reforçou.

Na audição, o presidente do Conselho de Administração anunciou que a manutenção das aeronaves vai passar a ser feita em Portugal, deixando de ser realizada no Brasil, independentemente do que venha a acontecer à TAP M&E (Manutenção e Engenharia) Brasil.

“Estamos a ver que propostas aparecem, mas, independentemente do que possa acontecer à TAP M&E Brasil, o plano [de reestruturação] já não prevê a realização da atividade de manutenção de aeronaves da TAP no Brasil a partir do final deste ano”, adiantou Miguel Frasquilho.