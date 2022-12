Nas Notícias “O Aeromilhões saiu dos portugueses. A premiada passou a ser conhecida” Por

Júlio Isidro, conhecido apresentador de televisão, não passou ao lado da recente polémica a envolver Alexandra Reis, antiga secretária de Estado do Tesouro, que deixou o governo na sequência da indemnização que recebeu quando saiu dos quadros administrativos da TAP.

O tema tem dominado a agenda política dos últimos dias e muitas têm sido as reações da esquerda à direita, sendo que em cada português existe uma opinião sobre o acontecimento que precipitou a saída da secretária de Estado do Tesouro que esteve pouco tempo no cargo.

Numa altura em que o primeiro prémio do Euromilhões saiu em Loures, o apresentador de televisão fez um trocadilho com o assunto Alexandra Reis.

“O Euromilhões saiu em Portugal. O premiado é, por enquanto, desconhecido. O Aeromilhões saiu dos portugueses. A premiada passou a ser conhecida. (Um trocadilho amargo)”, assinalou o apresentador e radialista Júlio Isidro.

Um dos mais prestigiados comunicadores a nível nacional aproveitou assim a referência ao Euromilhões, que premiou um apostador em território nacional, a 27 de dezembro de 2022, para falar em “aeromilhões”, em alusão ao setor da aviação onde Alexandra Reis estava quando recebeu a indemnização.