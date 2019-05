Afonso Guerreiro regressa ao voleibol do Benfica na próxima época

O internacional português Afonso Guerreiro vai regressar ao voleibol do Benfica em 2019/20, após uma época no Sporting de Espinho, anunciou hoje a equipa campeã nacional no site oficial.

O jogador, que alinha na zona 4, podendo tambémjogar como oposto, representou os juniores em 2011/12 e na época seguinte foi campeão pelos ‘encarnados’, que esta época conseguiram o ‘triplete’ e renovaram com os principais jogadores.

Afonso Guerreiro, de 24 anos, natural de Portimão, vem “colmatar as saídas de Bernardo Martins e Frederic Winters”, lê-se no comunicado do emblema lisboeta, prosseguindo uma carreira em que passou também pelo Castêlo da Maia e Fonte do Bastardo.