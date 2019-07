Aeroportos moçambicanos movimentaram menos de metade de carga da capacidade total

Os aeroportos moçambicanos movimentaram menos 26 mil toneladas de carga em 2018 do que a sua capacidade instalada, que é de 40 mil, referiu a Empresa Aeroportos de Moçambique (ADM).

O administrador-executivo da ADM, Saíde Júnior, citado hoje pelo diário Notícias, afirmou que o volume de carga manuseada no ano passado atingiu 14 mil toneladas contra 12 mil em 2017.

Com os bens e mercadorias que passaram pelos aeroportos moçambicanos no ano passado, a empresa encaixou 800 mil dólares (711 mil euros).

“O nosso desejo é que a capacidade instalada seja explorada na sua plenitude”, declarou Saíde Júnior.

A ADM, prosseguiu, está a mobilizar as empresas e homens de negócios nacionais para apostarem no uso do transporte aéreo para a movimentação de bens e mercadorias.

“Ao invés de exportarem via terrestre, para depois usarem aeroportos de outros países da região, seria recomendável que os nossos exportadores optassem pelos aeroportos nacionais”, frisou o administrador-executivo da ADM.

Para este ano, a empresa prevê que o volume de carga manuseada aumentar entre 10 e 15 por cento.

Saíde Júnior considerou otimistas as perspetivas para o transporte aéreo em Moçambique, tendo em conta a dinâmica que será gerada pelos investimentos no desenvolvimento de projetos de gás natural e noutros setores económicos.