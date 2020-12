Nas Notícias Administrada a primeira vacina contra a covid-19 em Portugal Por

A manhã deste domingo ficou marcada pelo início da vacinação contra a covid-19 em Portugal, no Hospital de São João, no Porto, na presença de Marta Temido, a Ministra da Saúde.

Pouco passava das 10h00 quando a administração da primeira vacina foi feita ao diretor do serviço de doenças infeciosas do Hospital de São João, António Sarmento, pela enfermeira Isabel Ribeiro.

Esta primeira fase de vacinação começa em cinco centros hospitalares, nas cidades do Porto, Lisboa e Coimbra, concretamente no São João, no Centro Hospitalar Universitário do Porto, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central.

É previsto que, ao longo deste domingo, seja vacinado um profissional de saúde a cada 10 minutos.

As primeiras 9750 doses da vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech chegaram a Portugal este sábado, e vão ser complementadas na segunda-feira, com mais 70 200 doses.

Esta primeira fase da vacinação está destinada aos profissionais de saúde.