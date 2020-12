Nas Notícias Mais 78 mortes e 1214 novos casos do novo coronavírus Por

Portugal contabiliza este sábado mais 78 mortes relacionadas com a covid-19 e 1214 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, anunciou há instantes a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim epidemiológico do dia de hoje, há 2790 pessoas internadas, mais 36 que na sexta-feira, das quais 513 em cuidados intensivos, ou seja, mais nove do que no dia de ontem.

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza um total de 6556 mortes e 392 996 casos de infeção.

Este sábado há 69 769 casos ativos, menos 409 do que na sexta-feira.