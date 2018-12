Desporto Adeptos do Real deixaram mensagem a Ronaldo na conquista do Mundial de Clubes Por

Em Itália desde o último verão, Cristiano Ronaldo continua bem presente no coração dos adeptos ‘merengues’. Este sábado, na final do Mundial de clubes, o internacional português teve direito a uma mensagem especial.

O Real Madrid conquistou este sábado o terceiro Mundial de Clubes consecutivo, o primeiro sem Cristiano Ronaldo, depois da saída para a Juventus.

A vitória sobre o Al Ain, por 4-1, até contou com um golo de Modric, sucessor do português como melhor jogador do mundo, mas Ronaldo voltou a estar em destaque.

Isto porque um grupo de adeptos ‘merengues’ exibiram uma tarja com uma dedicatória ao craque português.

“Cristiano Ronaldo, não esquecemos os 450 golos em 438 jogos. És único”.

