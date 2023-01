Euromilhões Como apostar na Chuva de Milionários 2023 do Euromilhões? Por

A Chuva de Milionários 2023 do Euromilhões decorre na sexta-feira, 3 de fevereiro, com um sorteio que vale 100 prémios de um milhão de euros por toda a Europa. E então? Pronto para apostar nesta Chuva de Milionários?

A iniciativa nasceu em 2016. Como resultado, e em paralelo com o concurso normal, com primeiro prémio de 17 milhões ou até um jackpot, o Euromilhões realiza um sorteio especial, denominado Chuva de Milionários, que se repete em 2023 e já na próxima sexta.

Desse modo, por toda a Europa, 100 jogadores do Euromilhões vão receber um prémio de um milhão de euros. Isso mesmo: são € 1.000.000 para cada um dos vencedores da Chuva de Milionários.

E o melhor deste concurso especial? Não tem custos extraordinários. Ou seja, cada jogador paga o valor da aposta no Euromilhões e fica habilitado a participar no sorteio da Chuva de Milionários.

Como jogar na Chuva de Milionários 2023?

Apostar na Chuva de Milionários do Euromilhões é muito simples: só tem de registar uma aposta no Euromilhões.

Com o registo, cada boletim recebe assim um código alfanumérico. E no concurso, por outro lado, além da combinação vencedora do Euromilhões, serão também sorteados 100 códigos para a Chuva de Milionários.

Cada boletim associado a um dos 100 códigos vencedores recebe o prémio de um milhão de euros da Chuva de Milionários 2023.

Códigos premiados

Os códigos premiados estão disponíveis na área ‘Chaves e Resultados do Euromilhões’, na página oficial do concurso.

A última Chuva de Milionários decorreu em 21 de janeiro de 2022. Nesse sorteio, 10 dos 100 prémios saíram em Portugal.

O sorteio realiza-se em todos os países do Euromilhões, sendo cada país identificado por uma letra no código alfanumérico.

Isso significa, desse modo, que todos os prémios da Chuva de Milionários em Portugal terão um código a iniciar pela letra P.

Hora do sorteio da Chuva de Milionários

Agora, o apostador deverá querer saber mais sobre o horário do sorteio da Chuva de Milionários.

O sorteio da Chuva de Milionários do Euromilhões decorre às 20h20 de 3 de fevereiro, sexta-feira.

No PT Jornal, poderá consultar esta informação, assim como um histórico de chaves do Euromilhões.