Nas Notícias Mortos confirmados em acidente com autocarro turístico na Madeira Por

O acidente com um autocarro turístico ocorrido hoje no Caniço, no concelho de Santa Cruz, provocou mortos, disse à Lusa o presidente do município, sem precisar o número.

De acordo com Filipe Sousa, que pelas 19:30 estava no local do acidente, “há mortos, mas a informação [sobre o número de vítimas] ainda não é certa”.

“Várias pessoas foram retiradas para o hospital da Cruz de Carvalho [atual Hospital Central do Funchal] e algumas estão a ser assistidas no local”, afirmou o autarca, que aproveitou para “enaltecer o trabalho da Proteção Civil”.

O autocarro turístico saiu da estrada ao final da tarde, na zona do Caniço, e acabou por capotar.