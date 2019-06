Apresentações/Novidades A110S um Alpine que celebra Le Mans Por

A 87ª edição das 24 Horas de Le Mans foram a ocasião escolhida para o lançamento de uma versão muito especial do Alpine A110. Um S que significa cariz desportivo, que no passado levou a que a marca competisse na maior corrida de automóveis do Mundo.

Esta evocação desportiva é visível em vários detalhes deste Alpine, que vão desde os pormenores de design até ao trabalho feito ao nível do chassis e à potência do motor.

Acima de tudo a marca francesa quis agradar aos amantes de sensações fortes ao volante, de quem quer experienciar uma condução com caráter, de um pequeno automóvel, leve, compacto e cheio de garra.

Depois de ter lançado as variantes Pure e Légende, o A110S é a mais recente proposta da Alpine, aprofundando o ADN desportivo desta máquina. Isso é visível no seu estilo exterior e interior, onde não faltam os elementos em fibra de carbono, posto de condução envolvente garantido por ‘bacquets’ Sabelt, bancos com pesponto azul, revestimento interior preto ‘Dinamica’ ou o volante em couro com pesponto laranja.

Os pedais em alumínio acentuam o carácter desta versão, que também conta com teto em fibra de carbono com acabamento gloss, que para além de realçar a natureza do automóvel permitem reduzir o peso do conjunto em quase dois quilos.

Itens que ainda podem ser enriquecidos com opcionais como as jantes em liga leva Fuchs ou carbono a revestir as bacques, sendo que a telemetria Alpine, os sensores de estacionamento ou sistema de som da Focal fazem parte do equipamento de série.

Claro que para corresponder ao que se espera deste desportivo de dois lugares, o peso não ultrapassa os 1114 kg para uma potência anunciada de 292 cv. Iso aliado a uma grande agilidade, graças à afinação do chassis e também às barras estabilizadores, que são ocas para otimizar o peso e permitem o dobro da firmeza de barras normais.

A distância ao solo também foi reduzida (em quatro milímetros), melhorando o centro de gravidade e acentuando a sensação de se ir ‘colado ao chão’. Isto a par com uma direção precisa e direta.

Os pneus do Alpine A110S são Michelin Pilot Sport 4 montados em hantes de 215 milímetros, contribuindo também eles para o desempenho desportivo do conjunto, que também usufrui de um sistema eletrónico de estabilidade revisto, em particular no modo ‘Track’, para uma precisão e estabilidade de referência. Um sistema que os mais ‘puristas’ podem prescindir, pois pode ser completamente desligado.

Este ‘brinquedo’ deverá chegar ao mercado pela módica quantia de 66.500 euros.