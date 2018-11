Apresentações/Novidades Alpine A110 é finalista do Carro do Ano Por

O Alpine A110 vai juntar-se ao Citroën C5 Aircross como um dos sete finalistas do Carro Internacional do Ano.

Sendo certo que é um dos modelos franceses que restam para a última avaliação, o A112 é o único desportivo de dois lugares do lote. O que comprova que o modelo construído em Dieppe é um excelente compromisso.

Convém lembrar que o novo modelo, que recria a máquina que fez furor no final da década de 1960 e início da de 1970, foi apresentado pela primeira vez no Salão de Genebra de 2017 e depois de um êxito com o Premiére Edition, com as entregas dos exemplares quase terminadas, a Alpine iniciou a produção do A110 Pure e Légende, expandindo a sua presença internacional para o Japão e para a Austrália.