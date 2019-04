Motores A segunda etapa do Rali da Argentina Por

A segunda etapa do Rali da Argentina foi pródiga em acontecimentos, tal como a da véspera, desta vez para Thierry Neuville ver quase os seus grandes adversários ‘sairem-lhe do caminho’.

Por razões diversas Ott Tanak e Sebastien Ogier, à vez, tiveram percalços que os afastam da luta pela vitória, ainda que o francês da Citroën possa ainda ‘limitar os danos’ com bons pontos e uma subida ao pódio.

Já Andreas Mikkelsen e Kris Meeke podem sair do país das pampas com um pódio que certamente será um forte moral para o resto da temporada e ajudar à sua afirmação no seio das equipas Hyundai e Toyota, respetivamente.

Aqui ficam os momentos fortes desta segunda tirada.