Rali da Austrália anulado e Hyundai campeã do Mundo

A Hyundai é campeã do Mundo de ralis, depois do Rali da Austrália, derradeira prova do Campeonato do Mundo da especialidade, ter sido anulado por decisão dos organizadores, já que estava em causa a segurança, devido aos incêndios que assolam o estado da Nova Gales do Sul.

Anteriormente o diretor de prova, Wayne Kenny, tinha anunciado a redução da parte competitiva do rali para menos de uma centena de quilómetros, mas o percurso teria de ser aprovado pela Federação Internacional do Automóvel (FIA).

Depois de reuniões com o governo local, a FIA, os serviços de segurança e a comunidade de Coffs Harbour, foi decidido simplesmente anular a prova. O que não surpreendeu, visto que o estado da Nova Gales do Sul decretou o estado de emergência na região, pois a situação é qualificada de catastrófica.

O presidente da comissão organizadora, Andrew Papadopoulos, afirmou que se tratava da única opção possível, já que o evento iria mobilizar cerca de mil pessoas, entre comissários, concorrentes e ‘satff’ das equipas.

“O interesse da segurança de todas as pessoas implicadas no rali e, é claro, da comunidade num sentido mais alargado, forçaram a que esta decisão fosse tomada. Não seria apropriado manter a prova”, justificou Papadopoulos.

O mesmo responsável acrescentou: “Os nossos pensamentos vão para a população de Nova Gales do Sul, em particular para as pessoas que perderam os seus familiares, amigos ou casas na sequência dos incêndios. Agradecemos a todos os atores desta prova pelo seu apoio e compreensão”.

Em termos desportivos as implicações desta anulação significam que a Hyundai é Campeã do Mundo de Construtores, o seu objetivo principal na sua deslocação à Austrália.