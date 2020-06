Nas Notícias “A história das festas é uma desculpa para disfarçar falta de medidas do Governo” Por

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, acusou o Governo de usar “a história das festas” como desculpa para o aumento dos casos de covid-19 em Portugal.

“Acho que a história das festas é uma desculpa”, afirmou o líder do PSD/Madeira, durante uma iniciativa no concelho da Ribeira Brava.

“Os surtos não aconteceram por causa das festas, aconteceram devido a uma falta de controlo das autoridades sanitárias relativamente a um conjunto de áreas, sobretudo as mais deprimidas da Área Metropolitana de Lisboa, onde isso tem surgido”, sustentou.

Ao apontar o dedo às “festas”, o responsável madeirense defendeu que “em política as coisas não acontecem por milagre”.

“Essa ideia serve para disfarçar as falhas logísticas e operacionais e a falta de medidas do Governo para acusar meia dúzia de festas em Carcavelos. Não foi por causa disso”, insistiu.

“Ou se tomam as decisões certas em termos de Governo ou então temos as consequências. Como não foram tomadas, andou-se a olhar para o lado e a fingir, temos as consequências”, reforçou Miguel Albuquerque.

“Quando começa a aumentar a pandemia, parece que o grande feito nacional é uma final de futebol. Andamos a brincar ou quê? Isto é para levar a sério”, finalizou.