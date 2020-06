Nas Notícias Ana Paula Vitorino reage a André Ventura com “pós graduação” em “passar a ferro” Por

Visada por André Ventura numa crítica deste ao marido, o ministro da Administração Interna, Ana Paula Vitorino reagiu com ironia, prometendo fazer “uma pós graduação”.

A polémica teve início quando o deputado do Chega, publicando uma foto de Eduardo Cabrita, prometeu dizer a Ana Paulo Vitorino “que tem de ter mais atenção a passar a ferro as roupas do marido”.

A mulher de Eduardo Cabrita respondeu com um duplo tom, começando por lamentar “o papel da mulher no século XXI” no entender de André Ventura.

E prosseguiu com ironia: “Aliás, numa capacidade notável de antecipação, algumas das cadeiras que tive na licenciatura em engenharia civil, e até no mestrado, no Instituto Superior Técnico foram ‘passar a ferro’ I, II e III”.

“Pelos vistos terei que ir fazer uma pós graduação nesta temática”, finalizou.