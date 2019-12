Fórmula 1 “A estabilidade deu-me a oportunidade para mostrar o novo Carlos” diz Sainz Jr Por

Carlos Sainz Jr considera que ao ter um contrato mais extenso com a McLaren lhe permitiu mostrar do que é capaz durante a temporada de Fórmula 1 de 2019.

Ao mesmo tempo o piloto espanhol diz que as últimas corridas realizadas anteriormente pela Renault foram “estranhas”, antes da sua saída da equipa da marca francesa.

Com uma ligação de dois anos de Sainz Jr com a McLaren, 2019 foi a primeira vez que foi para o período de defeso com o seu futuro completamente definido. Isso, admite, permitiu-lhe mostrar “um novo Carlos”.

“Penso que a estabilidade deu-me a oportunidade para mostrar um pouco o novo Carlos, talvez que o ‘paddock’ em geral ou muitas pessoas nunca tivessem visto. Sabia o que estava no interior, apenas precisava o ambiente certo, suponho, e a mentalidade certa”, refere o piloto de Madrid.

Carlos Sanz Jr foi sexto classificado no campeonato do Mundo, posição que garantiu com a 10º posição no Grande Prémio do Abu Dhabi. Um feito que, não tem dúvidas, deve à estabilidade contratual com a McLaren.

O tipo de pressão também era diferente: “Nunca tive isto (segurança). Por isso se sentimos e não queremos pensar há apenas a pressão de conseguir resultados. Houve muitas coisas que mudei de 2018 para 2019, e isso certamente ajudou, mas foi sobretudo ter a estabilidade, ter a confiança extra para as decisões, para as ultrapassagens, como à que fiz a Max (Verstappen) no Bahrain. Talvez antes pensasse duas vezes antes de o fazer”.