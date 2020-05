Fórmula 1 Carlos Sainz Jr confirmado na Ferrari para 2021 Por

Depois de dois dias de rumores a Ferrari confirmou que Carlos Sainz Jr será piloto da equipa na temporada de 2021.

O espanhol, atualmente ao serviço da McLaren, foi mencionado para o lugar desde que foi anunciada a saída de Sebastian Vettel da ‘Scuderia’ de Maranello no final da presente época.

Carlos Sainz Jr, filho do antigo campeão do Mundo de ralis Carlos Sainz, será parceiro de Charles Leclerc, o monegasco que já tinha renovado por vários anos com a Ferrari, e que à imagem do ano passado é companheiro de equipa de Lando Norris na McLaren.

O jovem madrileno foi desde o anúncio da saída de Vettel da ‘Scuderia’ um dos nomes apontado para substituir o piloto alemão, tal como Daniel Ricciardo, que atualmente representa a Renault, mas que, face a este anúncio, é agora apontado como possível substituto de Sainz Jr na McLaren.

O espanhol está naturalmente radiante com esta ida para a equipa de Maranello, a única a ter disputado todos os campeonatos do mundo de Fórmula 1 desde a sua criação, em 1950.

“Estou impaciente para viver o meu futuro com a Scuderia Ferrari”, declarou Carlos Sainz Jr, sublinhando: “Tenho ainda um ano importante com a McLaren, e quero pilotar para a equipa esta época”.

Já pelo lado da Ferrari o seu chefe, Mattia Binotto, explicou a contratação do espanhol: “Entramos num novo ciclo com a ambição de voltar ao topo. Será um longo caminho, mesmo com alguns problemas, sobretudo tendo em vista a situação económica e regulamentar, atualmente em plena mutação. Devemos encarar este desafio de forma diferente”.

A carreira de Carlos Sainz Jr tem sido de progressão lenta, mas firme. Tendo-se iniciado na Fórmula BMW em 2010 depois do seu começo na competição no karting, recebendo o apoio do Red Bull Junior Team.

Destacou-se depois na Fórmula Renault 2.0 Eurocup, em 2011, sendo vice-campeão e vencedor da North European Cup. Seguiu-se a Fórmula 3 no ano seguinte, sendo quinto no ‘Europeu’, para em 2013 competir na GP3 Series, onde foi 10º.

Em 2014 o espanhol competiu na Fórmula Renault V6 3.5, numa batalha com Pierre Gasly que venceu, com um total de sete vitórias. Um título que lhe abriu ‘as portas’ da Fórmula 1, competindo na Toro Rosso em 2015, mas ao lado de Max Verstappen foi apenas 15º. Na época seguinte é 12º.

A progressão de Sainz Jr em 2017 faz-se também com a entrada na Renault, pela qual faz os últimos quatro grandes prémios, e ‘emprestado’ pela Red Bull em 2018 o seu futuro na equipa da marca francesa é ameçado pela chegada da Daniel Ricciardo e a renovação de contrato com Nico Hulkenberg, que o forçam à mudança para a McLaren, onde é sexto em 2019.