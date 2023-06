Euromilhões A chave do Euromilhões de hoje sexta-feira, dia 9 de junho de 2023 Por

Números e estrelas da chave do Euromilhões são já conhecidos

Os números do Euromilhões de hoje, dia 9 de junho de 2023, foram já revelados. Confira a combinação vencedora do sorteio número 046/2023 do Euromilhões e veja se ganhou o jackpot de 30 milhões de euros.

Faz hoje uma semana que o concurso dos concursos deu um super jackpot de 130 milhões de euros, que saiu no Reino Unido. Esta noite, o Euromilhões tem novo jackpot, com 30 milhões de euros em jogo.

Realizado o sorteio, a chave do Euromilhões de hoje é formada pelos números 18, 26, 36, 41 e 50 e estrelas 11 e 12.

Confirme a chave e eventuais prémios

As chaves do Euromilhões publicadas pelo PT Jornal são reproduzidas após consulta de diferentes canais oficiais.

Contudo, esta informação não dispensa a consulta dessas mesmas plataformas oficiais, por parte dos apostadores, para confirmação da chave sorteada e de eventuais prémios. Pode fazê-lo no site da Santa Casa da Misericórdia.