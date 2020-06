Nas Redes A ‘boca’ de Ana Gomes a António Costa pelo julgamento de Azeredo Lopes Por

Um comentário de António Costa sobre o ex-ministro Azeredo Lopes, que vai responder em tribunal pela encenação de Tancos, levou a socialista Ana Gomes a deixar um aviso ao primeiro-ministro.

A antiga eurodeputada eleita pelo PS, que já assumiu estar a refletir sobre a eventual candidatura à Presidência da República, não deixou esquecer a tirada humorística com que António Costa, secretário-geral do PS, tentou aligeirar a polémica sobre o processo de Tancos.

“Tenho de reconhecer que é um argumento muito original: o crime verdadeiramente grave não foi o roubo das armas, o crime verdadeiramente grave foi recuperar as armas”, ironizou o primeiro-ministro, ao participar no ‘Isto é Gozar com Quem Trabalha’, programa conduzido por Ricardo Araújo Pereira.

Acontece que Azeredo Lopes, à data o ministro da Defesa, vai a julgamento pela encenação da recuperação das armas roubadas dos paióis de Tancos, como descreveu a acusação.

Esse comentário de António Costa foi esta madrugada motivo para outro comentário, agora de Ana Gomes, numa ‘boca’ ao primeiro-ministro.

“Pela boca morre o peixe”, escreveu a ex-eurodeputada socialista, partilhando uma notícia sobre o comentário feito por António Costa.

A provocação de Ana Gomes tem ainda um outro motivo, bem mais escondido: foi o líder do PS quem negou o apoio do partido à candidatura presidencial da ex-eurodeputada ao ‘anunciar’ a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, durante uma visita conjunta à Autoeuropa.

Pela boca morre o peixe. https://t.co/6YKbxs91Um — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) 30 de junho de 2020