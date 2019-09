Apresentações/Novidades A aposta elétrica e híbrida da Honda em Frankfurt Por

A Honda aproveitou o Salão Automóvel de Frankfurt para revelar a versão final do seu e. O seu primeiro veículo elétrico de próxima geração do qual já tínhamos falado há pouco tempo.

No certame germânico o Honda e ocupou o seu lugar na zona ‘Ev World’. Uma área inspirada no espírito de design da marca, que define e partilha os seus recursos exclusivos e tecnologias de suporte pensadas para o futuro da mobilidade automóvel.

É neste espaço que a Honda demonstra uma variedade de soluções de carregamento para diferentes cenários.

Desde uma solução única de carga urbana na rua desenvolvida em parceria com a Ubitricity, até ao sistema bidirecional ‘Power Manager Prototype’, a Honda desenvolveu uma gama de soluções para satisfazer todas as necessidades do cliente.

Em Frankfurt o construtor japonês também tem em exibição o CR-V Hybrid, ao lado de uma exposição que mostra os componentes separados da sua tecnologia i-MMD, um sistema híbrido de alta eficiência e elevadas capacidades de resposta. O veículo, lançado no início deste ano, é o primeiro produto híbrido da próxima geração da Honda à venda no mercado europeu. A exibição dos produtos híbridos fica completa com o NSX de 2019, o topo de gama dos automóveis Honda.

Vindo de duas vitórias recentes em corridas na Áustria e na Alemanha, o Aston Martin Red Bull Racing RB15, com motorização Honda, será o ponto central da exibição de produtos desportivos Honda, que incluem o Civic Type R, o Civic Sport Line e o HR-V Sport.