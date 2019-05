A 6ª edição do Vinho Verde Fest em Braga promete ser a “maior e melhor de sempre”

A 6ª edição do Vinho Verde Fest, em Braga, vai ser a “maior e melhor de sempre”, contando com mais expositores e 150 vinhos, e promete “provar” que a cidade é a “capital” daquele produto, anunciou hoje a organização.

Para o evento, que foi hoje apresentado e que vai decorrer entre 31 de maio e 02 de junho, na Praça da República, são esperados mais de 50 mil visitantes, segundo avançou a organização, a cargo da Câmara Municipal de Braga e da Associação Comercial de Braga (ACB).

Presente naquela apresentação, o presidente da Comissão de Vinhos Verdes, Manuel Pinheiro, aproveitou para dar conta de que o Vinho Verde Fest vai a “maior festa de vinhos verdes que há na região”, uma vez que a edição no Porto não vai realizar-se.

“Há um crescimento do número de expositores e produtores que querem estar presentes e mais de 150 vinhos, o que é já uma representatividade muito grande dos vinhos da região, com 48 municípios, seis distritos e Braga”, apontou o vereador do Turismo da câmara de Braga, Altino Bessa.

Segundo aquele responsável, Braga “mais uma vez, pela sua dimensão e centralidade, é a verdadeira capital do vinho verde”, esperando que esta seja “a maior e melhor edição”.

Quanto a visitantes, as expectativas da organização apontam para “cerca de 50 mil”, até porque, lembrou Altino Bessa, na mesma data estará a decorrer em Braga a Expocidades (evento organizado pelo Eixo-Atlantico) e o Festival “Memória” do Grupo Folclórico da Universidade do Minho.

Manuel Pinheiro revelou ainda que “há 15 mil produtores de vinho verde na região, sendo produzido 70 milhões de litros de vinho, que contabilizam 200 milhões de euros de negócio por ano, sendo já mais de metade para exportação”.

Já o presidente da ACB, Domingos Barbosa, salientou que “Braga tem sabido capitalizar a sua vocação comercial e é hoje um destino apelativo para quem aprecia experiências genuínas e diferenciadoras”.

O certame acontece entre as 16.00 e as 23.00 horas, sendo no sábado as portas abrem às 12.00 e encerram apenas às 00.00, incluiu showcookings, um concurso de melhor vinhos, provas de vinho comentadas e o lançamento de novas marcas.

As provas vínicas terão um valor de 2 euros (copo + 1 prova) ou de um euro para uma senha única.