Nova ‘roupagem’ para os Hyundai de Armindo Araújo e Bruno Magalhães

O Team Hyundai Portugal prossegue a sua estratégia de mudar a decoração dos seus carros no Campeonato de Portugal de Ralis, e o Rali de Portugal não é exceção.

Na prova lusa do Campeonato do Mundo de Ralis os i20 de Armindo Araújo e Luís Ramalho e de Bruno Magalhães têm as cores da bandeira nacional como tema.

Esta nova imagem da equipa liderada por Sérgio Ribeiro sucede aos esquemas de cores utilizados no Rali Serras de Fafe, no Rali dos Açores e no Rali de Mortágua.

“É inegável a importância deste rali para o campeonato e para o próprio país, já que este é um evento que projeta Portugal em todo o mundo. Temos uma das provas mais belas e populares dos ralis mundiais, por isso faz todo o sentido que os nossos Hyundai i20 R5 tenham as cores de Portugal na decoração”, justifica o líder do Team Hyundai Portugal.

Sérgio Ribeiro sublinha também: “Recordo que a marca conseguiu excelentes resultados na edição do ano passado com a vitória para os campeonatos do mundo e de Portugal. Esta nova decoração vem na linha da aposta da Hyundai para inovar e marcar a diferença a cada prova”.