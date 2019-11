Hoje é dia 8 de novembro, Kennedy torna-se Presidente dos EUA Por

Por uma curta margem, John F. Kennedy derrota Richard Nixon nas Presidenciais norte-americanas, a 8 de novembro de 1960, tornando-se no 35.º Presidente dos EUA. Kennedy, que tomou posse em 1961, viria a ser assassinado em 1963.

Kennedy, que derrotou o republicano Richard Nixon, exerceu funções entre 1961 e 1963, data do seu assassinato.

Eleito pelo Partido Democrata a 8 de novembro de 1960, com 43 anos de idade, Kennedy tornou-se no segundo Presidente mais jovem dos EUA, apenas superado por Theodore Roosevelt.

O seu mandato fica marcado pela forma trágica como terminou. Durante o exercício, JFK teve de lidar com a Invasão da Baía dos Porcos, a crise dos mísseis de Cuba, a construção do Muro de Berlim, o início da corrida espacial, a consolidação do Movimento dos Direitos Civis nos EUA e os primeiros episódios da Guerra do Vietname.

John F. Kennedy, que nasceu a 29 de maio de 1917, é considerado uma das grandes personalidades do século XXA sua morte ocorre a 22 de novembro de 1963, em Dallas.

Diversas teorias sobre o assassinato foram sendo alimentadas, ao longo de décadas. O ex-fuzileiro naval Lee Harvey Oswald foi preso e acusado, mas acabou morto e não foi julgado.

A Comissão Warren concluiu que Oswald agiu sozinho. No entanto, há posições divergentes: o Comité da Câmara sobre Assassinatos considerou a hipótese de uma conspiração.

JFK era a personificação do sonho norte-americano. Ainda hoje é considerado um dos melhores Presidentes da história dos EUA. Hoje é dia de recordar Kennedy.

Nasceram a 8 de novembro Guilherme, O Conquistador, rei da Inglaterra (1028), Clarence Williams, compositor norte-americano (1893), Peter Weiss, pintor, realizador e novelista alemão (1916), António Castanheira Neves, filósofo português (1929), e Alain Delon, ator francês (1935).

Morreram neste dia John Milton, poeta inglês (1674), María Victoria del Pozzo, rainha da Espanha (1876, Karol Adolf Beyer, pioneiro e fotógrafo polaco (1877), Andreas Peter Berggreen, compositor dinamarquês (1880), e Carlos Chagas, médico e cientista brasileiro (1934).

Hoje, assinala-se o Dia Mundial do Urbanismo.