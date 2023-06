Nas Notícias Como cuidar da pele oleosa? Por

Veja quais são as regras a ter em consideração para quem tem a pele oleosa

Quem tem a pele oleosa sabe que existem cuidados e rotinas a ter. Tome nota nestas dicas práticas e úteis para manter a pele jovem e com um aspeto deslumbrante. Aprenda a cuidar da pele oleosa.

O maior conselho que se pode dar a alguém que tem a pele oleosa é o de não tentar irritar a pele com produtos tentando, dessa forma, reduzir o brilho da pele. Pelo contrário, quanto mais irritada estiver a pele, maior será a sua produção de sebo que fará com que a pele fique com o aspeto brilhante e com gordura.

Deve cuidar da pele de forma suave e natural, mantendo sempre a pele bem hidratada, não lavando em excesso o rosto, por exemplo, já que isso poderá potenciar uma produção de oleosidade.

Lavar com água fria ou morna

Lavar o rosto de manhã e à noite antes de deitar é essencial com movimentos suaves. E com água fria.

Até mesmo se estiver a usar maquilhagem, não se esqueça de a remover antes de lavar o seu rosto. Não vá para a cama maquilhado sob pena de estar a irritar a sua pele.

Algo que irrita muito a pele são os raios solares. Por isso, deve optar por usar um bom protetor solar mesmo durante os meses de inverno e outono. Assim, saiba como escolher o protetor solar de rosto mais adequado à sua pele.

Mesmo nos meses mais quentes, bronzear o rosto sem um protetor é um risco para a sua saúde e não vai reduzir a produção de sebo e, consequentemente, dar um aspeto menos brilhante. Pelo contrário, como a pele ficará irritada, acabará por produzir maior oleosidade.

Retirar as impurezas acumuladas durante a noite é importante e por isso é ótimo lavar o rosto logo pela manhã. O mesmo se aplica antes de dormir. Deve limpar as impurezas acumuladas ao longo dia.

Atenção ao tipo de cremes que coloca no rosto

Se usar algum tipo de creme, certifique-se de que este não contenha óleo na sua composição. É que poderá levar a uma obstrução dos poros da sua pele.

Tenha em atenção que alguns cremes podem ter na sua composição elementos que podem provocar irritação da sua pele. E se isso acontecer, existirá uma maior produção de sebo e a sua pele ficará ainda mais brilhante dada a maior oleosidade produzida.

Quem tem a pele oleosa deve fazer esfoliação?

Para cuidar da pele oleosa há quem procure saber se pode ou não fazer uma esfoliação. Os melhores dermatologistas mundiais aconselham a que se façam esfoliações mas de forma não abrasiva e sempre suave, evitando irritar a pele.

Faça uma esfoliação que promova uma ação calmante e suavizante da superfície da sua pele. Há quem opte por fazer uma esfoliação 1 vez por semana.

Que cuidados na alimentação deve ter quem tem pele oleosa?

A melhor forma de cuidar da pele oleosa é ter o seu corpo hidratado e a melhor amiga neste capítulo é a água. Beber cerca de 1,5 litros de água por dia, ou mais, é essencial para manter o equilíbrio do seu corpo e acarreta várias benefícios, entre os quais o combate à pele oleosa.

Entre os cuidados para ter uma pele menos oleosa estão também os alimentos que são ingeridos. Nada melhor do que consumir frutas e legumes e reduzir drasticamente ao consumo de açúcares. Bananas, batatas e ovos são ótimos para ajudar a não ter uma pele tão oleosa.

Os alimentos ricos em ómega-3 também ajudam muito a reduzir a pele com aspeto brilhante. Passe a incluir salmão, atum e nozes na sua alimentação.

A salsa fresca e a laranja, como ótimos em vitamina C, também ajudam a cuidar da pele contra a oleosidade.

Por que a pele fica oleosa?

Quem tem a pele oleosa sabe que existe uma produção em excesso de sebo, ficando com o rosto, nomeadamente, mais brilhante, podendo ter os chamados pontos negros mas também os poros dilatados e uma superfície da pele no rosto com uma textura irregular.

A pele oleosa pode acontecer por razões genéticas, ou seja hereditárias, ou também por conta do stress diário ou até de um desequilíbrio das hormonas.

Geralmente, a pele também tende a produzir mais sebo quando é agredida com produtos ou ações não tão suaves ou naturais. Por isso é que quem tem a pele oleosa não deve esfregar qualquer tipo de produto na pele e deve procurar ter uma pele hidratada.

Cuidado com os males da pele

A pele é o maior órgão do corpo humano e funciona como barreira do corpo face ao exterior. Por isso, devemos cuidar bem da pele para evitar problemas de saúde.

Um dos maiores perigos que a pele pode sofrer é o de aparecimento de cancro da pele. Assim, são frequentes as campanhas de sensibilização da população para os riscos do Sol, sobretudo para quem trabalha ou anda constantemente no exterior.

Existem sempre alertas para os riscos da exposição solar excessiva e cumulativa decorrente de atividades profissionais no exterior.

Em Portugal, o número de casos de cancro da pele está a aumentar a nível mundial e estima-se que sejam diagnosticados anualmente mais de 12 mil novos casos.

Existem gestos simples que podem ajudar a proteger a sua pele de perigos. Coloque protetor solar em zonas como as orelhas, rosto e antebraços.

Use chapéu de abas largas e camisolas de manga comprida também pois isso ajudará a mantê-lo protegido.

Estes são, de resto, conselhos sempre úteis que especialistas da pele deixam frequentemente e que podem ser facilmente aplicados na rotina de qualquer pessoa.