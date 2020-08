Desporto Benfica divulga vídeo do primeiro treino da (nova) era-Jesus Por

Plantel encarnado já deu inícios aos trabalhos da nova temporada

O Benfica divulgou imagens do treino desta segunda-feira, que marca o arranque da nova época, depois de realizados os exames médicos, no fim de semana.

O plantel trabalhou pela primeira vez sob as ordens do novo técnico, sendo que se destacou, do apronto, além da presença de Jesus e equipa técnica, a presença dos reforços já oficializados: o defesa Gilberto, o avançado Pedrinho e o guarda-redes Helton Leite.

O grupo está ainda por definir. O Benfica está no mercado à procura de reforços para todos os setores, sendo que há jogadores que não farão parte das opções do novo treinador e deverão sair.

Relativamente a reforços, Everton Cebolinha – contratado ao Grémio por 20 milhões de euros – deverá chegar amanhã a Lisboa, para assinar contrato, ser apresentado e juntar-se ao grupo.

Outro dossier que gera grande curiosidade nos adeptos do Benfica é a tentativa de garantir Cavani, jogador que Jorge Jesus pretende ter no ataque.

Veja o vídeo do primeiro treino da época 2020/21: