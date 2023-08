Mundo 5 curiosidades da história do papamóvel que você deve conhecer Por

Curiosidades do papamóvel ao longo da história que deve conhecer

O papamóvel é o veículo utilizado pelo líder da igreja Católica para se movimentar no Vaticano mas também em visitas oficiais. Ao longo da história várias têm sido as marcas destes veículos icónicos e também a cor. Fique a conhecer 5 curiosidades sobre a história do papamóvel.

Papamóvel preto

A cor predominante do papamóvel é a branca, tal como a cor que os papas usam nas suas roupas. Mas você sabia que antes dos anos 80 o papamóvel era preto?

Com o papa João Paulo II, o Fiat Campagnola conversível de 72 hp e 2445cc passou a revelar-se ao mundo de cor branca. Curiosamente, não foi esse o carro que passou a ter uma estrutura blindada, depois que o papa polaco foi alvo de um ataque.

A 13 de maio de 1981, alvejaram o sumo pontífice João Paulo II na Praça de São Pedro. O polaco ficou gravemente ferido mas sobreviveu, tendo depois colocado a bala na coroa da Virgem Maria, em Fátima, num ato de fé e agradecimento.

Range Rover, o primeiro papamóvel blindado

O primeiro papamóvel com blindagem na cúpula foi o Range Rover 230G, que passou a operar em 1982. Pensou-se o carro não apenas para gerar conforto ao papa mas, acima de tudo, segurança.

Desse modo, a produção do veículo criou um carro capaz de proteger contra ataques a vida do Sumo Sacerdote, aquele que é considerado para os católicos como o máximo representante de Deus na terra.

O primeiro papamóvel chegou em 1930

O primeiro papamóvel chegou às estradas em 1930. O papa Pio XI passou a deslocar-se num Mercedes-Benz Nürburg 460 pullman saloon.

Este veículo tinha um motor com 8 cilindros em linha de 80 cv. O papamóvel operou durante 9 anos.

Mudam os papamóveis e os papas mas não muda a matrícula

Ao longo da história vários têm sido os modelos e marcas usadas nos papamóveis. Também vários têm sido os papas que têm ocupado a cadeira mais importante na terra para os católicos. Contudo, há algo que nunca muda – a matrícula.

O papamóvel tem sempre a mesma matrícula. Independentemente da cor, da marca, modelo ou potência, todos os papamóveis possuem a placa SCV 1.

Esta inscrição quer dizer que é o carro número 1 do Vaticano. O SCV significa Stato dela Città del Vaticano, ou seja, Estado da Cidade do Vaticano. Logicamente, o número 1 diz respeito o cargo que o papa tem como máximo representante desse Estado soberano.

João Paulo II em viagem de papamóvel versão camião

É comum a comitiva do papa enviar o papamóvel para os países que este visita oficialmente. Porém, nem sempre isso acontece. Isto é, em algumas situações o papa desloca-se em veículos oficiais dos países que visita.

O certo é que tradicionalmente o papamóvel é um veículo ligeiro. No entanto, o papamóvel já foi um camião.

Em 1982, na Escócia, o papa João Paulo II, que morreu a 2 de abril de 2005, foi transportado num camião que foi convertido em papamóvel. Esse modelo da Leyland tinha um motor de 6 cilindros e com 154 cv e ficou para a história dado não ser comum ver um papa a ser transportado num papamóvel camião.

Também em 70, João Paulo II visitou a Polónia, a sua terra natal, e usou um camião da marca FSC Star branco.

Papamóvel, veículos que servem o papa e a história

Os papamóveis são veículos que servem o papa em determinado momento mas são também veículos com história. Por isso, depois que cessam a sua função ou são leiloados com o valor a reverter para instituições de solidariedade social ou vão para exposições.

Alguns dos carros nem chegam sequer à função de papamóveis e são imediatamente submetidos a leilão. Veja-se o caso do Lamborghini Huracán branco que foi oferecido ao papa Francisco, em 2017, que foi doado pelo Sumo Pontífice para a caridade através de um leilão.

Geralmente, os carros nestas circunstâncias são benzidos, assinados pelo papa e doados. Isso mesmo aconteceu, por exemplo, com uma Harley-Davidson Dyna Syper Glide, que, em 2013, também foi para leilão, depois de oferecida ao Vaticano.

O dinheiro é sempre encaminhado para organizações não governamentais. Estas apoiam pessoas necessitadas em todo o mundo.

Papa Francisco, uma estrela de popularidade

O papa Francisco conquistou a simpatia do mundo pela forma como vive e como fala. A simplicidade pauta o seu discurso mas também as ações.

O papa argentino rompeu com várias tradições seculares no Vaticano viradas para o luxo e, por exemplo, não usa sapatos de estilistas mas sim sapatos mais modestos. No fundo, Francisco quer com isso passar ao mundo a ideia de que vive para a fé e não para as coisas materiais.

O primeiro Papa das Américas e o primeiro jesuíta, foi eleito em março de 2013, tinha então 76 anos.